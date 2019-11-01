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Опубликована самая свежая статистика рынка электрокаров в Украине

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Если говорить о марках авто, то безоговорочным лидером с долей рынка 62% является Nissan.
Renault Kangoo на третьем месте по популярности среди электрокаров в Украине
Renault Kangoo на третьем месте по популярности среди электрокаров в Украине
wikipedia.org

Популярность электрокаров в Украине набирает все большие обороты. Об этом сообщает Автоцентр, со ссылкой на прошедший в Киеве EV-Forum 2019.

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Также были озвучены основные тенденции. Из всего электротранспорта - 97% (30 991 ед.) приходится на легковые авто, 2% - легкие коммерческие (694 ед), мототранспорт - только 122 ед. Что же касается электробусов, то зарегистрировано всего 2 ед.

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На 01 октября 2019 года зарегистрировано 30 867 электромобилей, из которых 52% чистые электро (16 191 авто). гибриды Plug-in - 17% (5266 единиц), гибриды HEV - 27% (8346 единиц) и 3% (1064 единиц) приходится на underfind гибриды.

Если говорить о марках авто, то безоговорочным лидером с долей рынка 62% является Nissan, за ним идут Tesla - 8%, Renault - 7%, BMW - 5% и Mercedes-Benz- 3%.

Говоря о конкретных чистых электрокарах, бестселлером является Nissan Leaf (41-42%), на втором месте - Tesla Model S (5%), на третьем Renault Kangoo и BMW i3 - по 4%.

Ранее сообщалось, что на заводе “ЗАЗ“ могут начать производства кроссовера Renault Arkana.

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Теги: статистика. ТОП-5, электрокары
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
DmitriyMakarov    01.11.2019, 16:11
Оценка:  0
DmitriyMakarov
Все знакомые владельцы электричек абсолютно единодушны - покупка такого автомобиля была ошибкой.
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