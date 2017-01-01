Вниманию водителей: Список перехватывающих парковок возле метро в Киеве

Такие парковки в Киеве есть, хоть и нельзя сказать, что их достаточно.

Пробки в час-пик - привычная проблема многих крупных городов, не только Киева. Один из способов ее решить - стимулировать автомобилистов по возможности пересаживаться на общественный транспорт.

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Проще всего это сделать с помощью перехватывающих парковок возле метро. Жители отдаленных частей города и пригорода приезжают на своих авто к метро, оставляют машину и едут по своим делам, не перегружая личным транспортом центр.

И такие парковки в Киеве есть, хоть и нельзя сказать, что их достаточно. К тому же, они не бесплатные. Тем не менее, для желающих быстрее передвигаться по городу, а не стоять в пробках, список перехватывающих парковок в Киеве точно не помешает. Его как раз недавно опубликовал Киевтранспарксервис.

Синяя ветка

Героев Днепра - просп. Оболонский, пересечение с ул. Героев Днепра (400 мест) Минская - просп. Оболонский, 20 (132 места) Минская - просп. Оболонский, 21 (67 мест) Оболонь - просп. Оболонский, 6 (55 мест) Почайна - просп. Оболонский, пересечение с ул. Вербвоой (50 мест) Контрактовая площадь - улица Константиновская, 2-а (40 мест) Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая (38 мест) Олимпийская - пл. Спортивная (92 места) Лыбедская - пл. Лыбедская (41 место) Демеевская - пл. Московская - Центральный автовокзал (35 мест) Демеевская - пл. Московская - под путепроводом (18) Демеевская - пл. Московська (під шляхопроводом, навпроти буд. №1 по просп. Науки) Демеевская - просп. Науки, 3 (40 мест) Демеевская - переулок Лужевского (29 мест) Выставочный центр - просп. Глушкова, 1 (327 мест) Выставочный центр - просп. Голосеевский, 128 (30 мест) Теремки - просп. Глушкова (50 мест) Теремки - просп. Глушкова, 55-59 (55 мест)

Зеленая ветка

Красный хутор - ул. Старобориспольская (35 мест) Бориспольская - ул. Ташкентская (33 места) Бориспольская - шоссе Харьковское, 201/203 (88 мест) Харьковськая - ул. Ревуцкого, 42 (100 мест) Харьковськая - проспект Бажана под путепроводом (49 мест) Харьковськая - проспект Бажана, 30 (226 мест) Позняки - проспект Бажана, между ул. Руденко и просп. Григоренко (171 мест) Позняки - просп. Григоренко (113 мест) Осокорки - набережная Днепровская. 26-а (60 мест) Осокорки - проспект Бажана, возле путепровода (137 мест) Славутич - проспект Бажана (200 мест) Дружбы Народов - бульв. Дружбы Народов, 28 (45 мест) Печерская - бульв. Леси Украинки, 26 (21 место) Кловськая - ул. Мечникова, 14-12 (27 мест) Сирец - ул. Щусеева (26 мест) Сирец - пересечение ул. Тираспольская и Щусеева (137 мест)

Красная ветка

Черниговская - ул. Попудренко, 44 (45 мест) Левобережна - ул. Раисы Окипной, 3 (15 мест) Левобережна - ул. Микольско-Слободская, 1а (50 мест) Левобережна - ул. Митрополита А. Шептицкого, 2 (150 мест) Гидропарк - остров Венецианский (20 мест) Гидропарк - просп. Броварской - возле моста Метро (54 места) Святошин - ул. Святошинская, 15 (214 мест) Академмгородок - бульв. Вернадского, 87 (63 места) Академмгородок - просп. Палладина (26 мест)

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