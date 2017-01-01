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Вниманию водителей: Список перехватывающих парковок возле метро в Киеве

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Такие парковки в Киеве есть, хоть и нельзя сказать, что их достаточно.
Мест все же недостаточно для такого большого города
Мест все же недостаточно для такого большого города
depositphotos.com

Пробки в час-пик - привычная проблема многих крупных городов, не только Киева. Один из способов ее решить - стимулировать автомобилистов по возможности пересаживаться на общественный транспорт.

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Проще всего это сделать с помощью перехватывающих парковок возле метро. Жители отдаленных частей города и пригорода приезжают на своих авто к метро, оставляют машину и едут по своим делам, не перегружая личным транспортом центр.

И такие парковки в Киеве есть, хоть и нельзя сказать, что их достаточно. К тому же, они не бесплатные. Тем не менее, для желающих быстрее передвигаться по городу, а не стоять в пробках, список перехватывающих парковок в Киеве точно не помешает. Его как раз недавно опубликовал Киевтранспарксервис.

Синяя ветка

  1. Героев Днепра - просп. Оболонский, пересечение с ул. Героев Днепра (400 мест)
  2. Минская - просп. Оболонский, 20 (132 места)
  3. Минская - просп. Оболонский, 21 (67 мест)
  4. Оболонь - просп. Оболонский, 6 (55 мест)
  5. Почайна - просп. Оболонский, пересечение с ул. Вербвоой (50 мест)
  6. Контрактовая площадь - улица Константиновская, 2-а (40 мест)
  7. Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая (38 мест)
  8. Олимпийская - пл. Спортивная (92 места)
  9. Лыбедская - пл. Лыбедская (41 место)
  10. Демеевская - пл. Московская - Центральный автовокзал (35 мест)
  11. Демеевская - пл. Московская - под путепроводом (18)
  12. Демеевская  - пл. Московська (під шляхопроводом, навпроти буд. №1 по просп. Науки)
  13. Демеевская - просп. Науки, 3 (40 мест)
  14. Демеевская - переулок Лужевского (29 мест)
  15. Выставочный центр - просп. Глушкова, 1 (327 мест)
  16. Выставочный центр - просп. Голосеевский, 128 (30 мест)
  17. Теремки - просп. Глушкова (50 мест)
  18. Теремки - просп. Глушкова, 55-59 (55 мест)

Зеленая ветка

  1. Красный хутор - ул. Старобориспольская (35 мест)
  2. Бориспольская - ул. Ташкентская (33 места)
  3. Бориспольская - шоссе Харьковское, 201/203 (88 мест)
  4. Харьковськая - ул. Ревуцкого, 42 (100 мест)
  5. Харьковськая - проспект Бажана под путепроводом (49 мест)
  6. Харьковськая - проспект Бажана, 30 (226 мест)
  7. Позняки - проспект Бажана, между ул. Руденко и просп. Григоренко (171 мест)
  8. Позняки - просп. Григоренко (113 мест)
  9. Осокорки - набережная Днепровская. 26-а (60 мест)
  10. Осокорки - проспект Бажана, возле путепровода (137 мест)
  11. Славутич - проспект Бажана (200 мест)
  12. Дружбы Народов - бульв. Дружбы Народов, 28 (45 мест)
  13. Печерская - бульв. Леси Украинки, 26 (21 место)
  14. Кловськая - ул. Мечникова, 14-12 (27 мест)
  15. Сирец - ул. Щусеева (26 мест)
  16. Сирец - пересечение ул. Тираспольская и Щусеева (137 мест)

Красная ветка

  1. Черниговская - ул. Попудренко, 44 (45 мест)
  2. Левобережна - ул. Раисы Окипной, 3 (15 мест)
  3. Левобережна - ул. Микольско-Слободская, 1а (50 мест)
  4. Левобережна - ул. Митрополита А. Шептицкого, 2 (150 мест)
  5. Гидропарк - остров Венецианский (20 мест)
  6. Гидропарк - просп. Броварской - возле моста Метро (54 места)
  7. Святошин - ул. Святошинская, 15 (214 мест)
  8. Академмгородок - бульв. Вернадского, 87 (63 места)
  9. Академмгородок - просп. Палладина (26 мест)

Ранее сообщалось, что новый законопроект о доступной растаможке может привести к коррупции - эксперт.

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Теги: Киев, парковки, перехватывающие парковки
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