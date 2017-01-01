Вниманию водителей: Список перехватывающих парковок возле метро в Киеве
Пробки в час-пик - привычная проблема многих крупных городов, не только Киева. Один из способов ее решить - стимулировать автомобилистов по возможности пересаживаться на общественный транспорт.
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Проще всего это сделать с помощью перехватывающих парковок возле метро. Жители отдаленных частей города и пригорода приезжают на своих авто к метро, оставляют машину и едут по своим делам, не перегружая личным транспортом центр.
И такие парковки в Киеве есть, хоть и нельзя сказать, что их достаточно. К тому же, они не бесплатные. Тем не менее, для желающих быстрее передвигаться по городу, а не стоять в пробках, список перехватывающих парковок в Киеве точно не помешает. Его как раз недавно опубликовал Киевтранспарксервис.
Синяя ветка
- Героев Днепра - просп. Оболонский, пересечение с ул. Героев Днепра (400 мест)
- Минская - просп. Оболонский, 20 (132 места)
- Минская - просп. Оболонский, 21 (67 мест)
- Оболонь - просп. Оболонский, 6 (55 мест)
- Почайна - просп. Оболонский, пересечение с ул. Вербвоой (50 мест)
- Контрактовая площадь - улица Константиновская, 2-а (40 мест)
- Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая (38 мест)
- Олимпийская - пл. Спортивная (92 места)
- Лыбедская - пл. Лыбедская (41 место)
- Демеевская - пл. Московская - Центральный автовокзал (35 мест)
- Демеевская - пл. Московская - под путепроводом (18)
- Демеевская - пл. Московська (під шляхопроводом, навпроти буд. №1 по просп. Науки)
- Демеевская - просп. Науки, 3 (40 мест)
- Демеевская - переулок Лужевского (29 мест)
- Выставочный центр - просп. Глушкова, 1 (327 мест)
- Выставочный центр - просп. Голосеевский, 128 (30 мест)
- Теремки - просп. Глушкова (50 мест)
- Теремки - просп. Глушкова, 55-59 (55 мест)
Зеленая ветка
- Красный хутор - ул. Старобориспольская (35 мест)
- Бориспольская - ул. Ташкентская (33 места)
- Бориспольская - шоссе Харьковское, 201/203 (88 мест)
- Харьковськая - ул. Ревуцкого, 42 (100 мест)
- Харьковськая - проспект Бажана под путепроводом (49 мест)
- Харьковськая - проспект Бажана, 30 (226 мест)
- Позняки - проспект Бажана, между ул. Руденко и просп. Григоренко (171 мест)
- Позняки - просп. Григоренко (113 мест)
- Осокорки - набережная Днепровская. 26-а (60 мест)
- Осокорки - проспект Бажана, возле путепровода (137 мест)
- Славутич - проспект Бажана (200 мест)
- Дружбы Народов - бульв. Дружбы Народов, 28 (45 мест)
- Печерская - бульв. Леси Украинки, 26 (21 место)
- Кловськая - ул. Мечникова, 14-12 (27 мест)
- Сирец - ул. Щусеева (26 мест)
- Сирец - пересечение ул. Тираспольская и Щусеева (137 мест)
Красная ветка
- Черниговская - ул. Попудренко, 44 (45 мест)
- Левобережна - ул. Раисы Окипной, 3 (15 мест)
- Левобережна - ул. Микольско-Слободская, 1а (50 мест)
- Левобережна - ул. Митрополита А. Шептицкого, 2 (150 мест)
- Гидропарк - остров Венецианский (20 мест)
- Гидропарк - просп. Броварской - возле моста Метро (54 места)
- Святошин - ул. Святошинская, 15 (214 мест)
- Академмгородок - бульв. Вернадского, 87 (63 места)
- Академмгородок - просп. Палладина (26 мест)
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