С 1 ноября скорость на дорогах Киева ограничили до 50 км в час

Поэтому уже с начала последнего осеннего месяца водителям следует не превышать скорость в 50 км/ч на всех дорогах столицы.

На улицах уже заранее демонтировали знаки об ограничении в 80 км в час. depositphotos.com

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Киеве отменяется сезонное повышение скоростного лимита на некоторых улицах. Об этом сообщает ТСН.

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Хотя обычно по правилам допустимая скорость в населенных пунктах ограничивается 50-ю км в час, в редких случаях бывают исключения. Например, на ряде улиц Киева в теплый сезон (с 1 апреля до 1 ноября) можно разгоняться до 80.

Поэтому уже с начала последнего осеннего месяца водителям следует не превышать скорость в 50 км/ч на всех дорогах столицы. На улицах уже заранее демонтировали знаки об ограничении в 80 км в час.

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