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Мистические кладбища заброшенных автомобилей: Пятничная автоподборка #42

Спецтема: Пятничная подборка
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Мир празднует Хэллоуин и автомобильные любители - не исключение.
Мистические кладбища заброшенных автомобилей: Пятничная автоподборка #42
© Дитер Клайн
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Мистические кладбища заброшенных автомобилей: Пятничная автоподборка #42
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Мир празднует Хэллоуин и автомобильные любители - не исключение. Немецкий фотограф Дитер Клайн подготовил подборку фотографий с кладбищ автомобилей как раз к этому празднику.

Жутковатые и очень атмосферные фото - в сегодняшней автоподборке. На кадрах места, снятые буквально по всему миру - во Франции, США, Германии и Швеции.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили новенький переход для пешеходов “в никуда“.

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Теги: Хэллоувин, авто, пятничная автоподборка
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