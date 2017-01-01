Мистические кладбища заброшенных автомобилей: Пятничная автоподборка #42
Спецтема: Пятничная подборка
Мир празднует Хэллоуин и автомобильные любители - не исключение.
Мистические кладбища заброшенных автомобилей: Пятничная автоподборка #42
© Дитер Клайн
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Мистические кладбища заброшенных автомобилей: Пятничная автоподборка #42
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Мир празднует Хэллоуин и автомобильные любители - не исключение. Немецкий фотограф Дитер Клайн подготовил подборку фотографий с кладбищ автомобилей как раз к этому празднику.
Жутковатые и очень атмосферные фото - в сегодняшней автоподборке. На кадрах места, снятые буквально по всему миру - во Франции, США, Германии и Швеции.
Ранее сообщалось, что в Киеве заметили новенький переход для пешеходов “в никуда“.
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