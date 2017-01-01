Мистические кладбища заброшенных автомобилей: Пятничная автоподборка #42

Мир празднует Хэллоуин и автомобильные любители - не исключение.

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Мир празднует Хэллоуин и автомобильные любители - не исключение. Немецкий фотограф Дитер Клайн подготовил подборку фотографий с кладбищ автомобилей как раз к этому празднику.

Жутковатые и очень атмосферные фото - в сегодняшней автоподборке. На кадрах места, снятые буквально по всему миру - во Франции, США, Германии и Швеции.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили новенький переход для пешеходов “в никуда“.