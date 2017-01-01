Первые 10 троллейбусов “Электрон“ выехали на дороги Львова

Новый общественный транспорт отличается повышенным комфортом для пассажиров.

Львов получил новые троллейбусы марки “Электрон“ модели Т19101, закупленные за средства ЕБРР. Об этом сообщает Автоцентр.

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Пока город начнет использовать только 10 автобусов, из заказанных 50. Общественный транспорт отличается повышенным комфортом для пассажиров - в салоне есть, например, кондиционеры и зарядки для телефонов.

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“Меня радует, что это наш львовский производитель. Это то, что это комфорт для жителей, и то, что налоги остаются во Львове, также как и рабочие места. Стратегически важно, чтобы мы использовали электротранспорт, учитываю ту ситуацию, которая сегодня сложилась с изменением климата. Поэтому мы делаем акцент на развитие электротранспорта“, - заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали активно штрафовать за езду на автобусных полосах.