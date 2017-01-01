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Первые 10 троллейбусов “Электрон“ выехали на дороги Львова

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Новый общественный транспорт отличается повышенным комфортом для пассажиров.
Первые 10 троллейбусов “Электрон“ выехали на дороги Львова
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Первые 10 троллейбусов “Электрон“ выехали на дороги Львова
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Львов получил новые троллейбусы марки “Электрон“ модели Т19101, закупленные за средства ЕБРР. Об этом сообщает Автоцентр.

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Пока город начнет использовать только 10 автобусов, из заказанных 50. Общественный транспорт отличается повышенным комфортом для пассажиров - в салоне есть, например, кондиционеры и зарядки для телефонов.

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“Меня радует, что это наш львовский производитель. Это то, что это комфорт для жителей, и то, что налоги остаются во Львове, также как и рабочие места. Стратегически важно, чтобы мы использовали электротранспорт, учитываю ту ситуацию, которая сегодня сложилась с изменением климата. Поэтому мы делаем акцент на развитие электротранспорта“, - заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали активно штрафовать за езду на автобусных полосах.

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Теги: троллейбусы, Укравтопром, общественный транспорт, Львов
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