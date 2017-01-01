Новую Skoda Octavia показали до презентации в свежем видеоролике

Универсал на видео показан не случайно - именно в таком кузове стартуют продажи Skoda Octavia 2020.

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Представят новую Skoda Octavia 2020 уже совсем скоро - 11 ноября. Чешский автопроизводитель продолжает привлекать интерес к долгожданной новинке новыми фотографиями и тизерами.

На новом видео можно разглядеть, что на Octavia 2020 не будет разделенных передних фар, как у предшественницы, оптика вернется к традиционной форме и будет полностью светодиодной.

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Задние фонари впервые растянутся вдоль задней двери. Кроме того, вместо фирменного логотипа, сзади разместят название модели.

Универсал на видео показан не случайно - именно в таком кузове стартуют продажи Skoda Octavia 2020. Именно такой кузов выбирают две трети европейских покупателей. Лифтбек отправится к покупателям на несколько недель позже.

Ранее сообщалось, что новую Kia Optima сфотографировали за месяц до презентации - шпионские фото.