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Нефедов ответил на критику нашумевшего "калькулятора растаможки"

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Новый калькулятор расчета таможенной стоимости автомобиля был создан, чтобы сделать процесс перерегистрации авто максимально прозрачным.
Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов
Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов
wikipedia.org

Появился комментарий председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова по поводу нашумевшего онлайн-калькулятора растаможки. Свое мнение Нефедов высказал во время брифинга.

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По словам Нефедова, новый калькулятор расчета таможенной стоимости автомобиля был создан, чтобы сделать процесс перерегистрации авто максимально прозрачным. По его словам, новый сервис ничем не отличается от каких-либо предыдущих формул растаможки, а лишь отражает нынешние государственные стандарты.

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Потом он сказал, что калькулятор сделали на основе действующего закона, а в случае принятия нового закона - внесут в него изменения..

Калькулятор растаможки появился на днях и сразу был встречен критикой со стороны активистов. Причина в том, что сервис использует старые формулы расстаможки, которая в несколько раз превышающей стоимость самого автомобиля. В то время, как сейчас во всю идут обсуждения новых более дешевых правил.

Ранее сообщалось, что в Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек - в чем причина.

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Теги: Нефедов, скандал, евробляхи
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
П    07.11.2019, 17:49
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П
Максимально прозрачным, как прозорро?)))) Бред. Сбрей сначала пиз@у под носом. Верни деньги государственные, которые потратил на воплощение своих больных фантазий!
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