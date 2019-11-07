Нефедов ответил на критику нашумевшего "калькулятора растаможки"

Новый калькулятор расчета таможенной стоимости автомобиля был создан, чтобы сделать процесс перерегистрации авто максимально прозрачным.

Появился комментарий председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова по поводу нашумевшего онлайн-калькулятора растаможки. Свое мнение Нефедов высказал во время брифинга.

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По словам Нефедова, новый калькулятор расчета таможенной стоимости автомобиля был создан, чтобы сделать процесс перерегистрации авто максимально прозрачным. По его словам, новый сервис ничем не отличается от каких-либо предыдущих формул растаможки, а лишь отражает нынешние государственные стандарты.

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Потом он сказал, что калькулятор сделали на основе действующего закона, а в случае принятия нового закона - внесут в него изменения..

Калькулятор растаможки появился на днях и сразу был встречен критикой со стороны активистов. Причина в том, что сервис использует старые формулы расстаможки, которая в несколько раз превышающей стоимость самого автомобиля. В то время, как сейчас во всю идут обсуждения новых более дешевых правил.

Ранее сообщалось, что в Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек - в чем причина.