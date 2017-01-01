Прорыв трубы в Киеве: Хозяева поврежденных машин будут требовать компенсацию через суд
Владельцы пострадавших машин собираются подавать в суд с требованием компенсировать убытки.
Владельцы автомобилей, которые получили повреждения в результате прорыва трубы в центре Киева будут обращаться за компенсацией. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Инцидент произошел во вторник, 5 ноября. В результате прорыва трубы образовались две ямы - в одну из них провалился легковой автомобиль. Водитель машины не пострадал. Владельцы пострадавших машин собираются подавать в суд с требованием компенсировать убытки.
Ранее сообщалось, что депутат “Слуги народа“ поддержал критику нашумевшего “калькулятора растаможки“.
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