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Прорыв трубы в Киеве: Хозяева поврежденных машин будут требовать компенсацию через суд

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Владельцы пострадавших машин собираются подавать в суд с требованием компенсировать убытки.
Водитель машины не пострадал
Водитель машины не пострадал
Скриншот видео

Владельцы автомобилей, которые получили повреждения в результате прорыва трубы в центре Киева будут обращаться за компенсацией. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел во вторник, 5 ноября. В результате прорыва трубы образовались две ямы - в одну из них провалился легковой автомобиль. Водитель машины не пострадал. Владельцы пострадавших машин собираются подавать в суд с требованием компенсировать убытки.

Ранее сообщалось, что депутат “Слуги народа“ поддержал критику нашумевшего “калькулятора растаможки“.

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Теги: прорвало трубу, адвокаты, компенсации
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