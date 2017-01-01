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Какой новый автомобиль купил себе Джеймс Мэй: Загадка от звезды Top Gear

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Конечно, настоящие автофанаты уже решили эту "головоломку".
Конечно же это Tesla Model S
Конечно же это Tesla Model S
Скриншот видео

Знаменитый автоведущий Джеймс Мэй, прославившийся участием в таких легендарных автошоу, как Top Gear и Grand Tour, обзавелся новым автомобилем. 

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Джеймс решил немного заинтриговать публику, скрыв автомобиль под чехлом с эмблемой Ferrari. ЧТо известно о новинке? Она не была сделана в Маранелло, не имеет большого двигателя V8 или V12 и ездит в полной тишине. Кроме того, это авто имеет веганскую кожу и огромный сенсорный дисплей. 

Конечно, настоящие автофанаты уже решили эту "головоломку" - конечно это Tesla Model S.

Ранее сообщалось, как двумя тягача Mercedes буксируют поломанное метро в Амстердаме.

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Теги: интересные авто, Top Gear, Джеймс Мэй, Tesla Model S
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