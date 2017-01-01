Аварии на железнодорожном переезде: Пятничная автоподборка #43
Спецтема: Пятничная подборка
Что может произойти, если поспешить - смотрите в следующем видео.
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На железнодорожном переезде главное правило - если что, лучше подождать пять минут. Что может произойти, если поспешить - смотрите в следующем видео. В сегодняшней пятничной подборке аварии на железнодорожном переезде.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе яма на дороге “поймала“ для полиция воров на “Таврии“.
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