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Аварии на железнодорожном переезде: Пятничная автоподборка #43

Спецтема: Пятничная подборка
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Что может произойти, если поспешить - смотрите в следующем видео.
На железнодорожном переезде главное правило - если что, лучше подождать пять минут
На железнодорожном переезде главное правило - если что, лучше подождать пять минут
Скриншот видео

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На железнодорожном переезде главное правило - если что, лучше подождать пять минут. Что может произойти, если поспешить - смотрите в следующем видео. В сегодняшней пятничной подборке аварии на железнодорожном переезде.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе яма на дороге “поймала“ для полиция воров на “Таврии“.

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Теги: видео, аварии, пятничная подборка, железнодорожный переезд
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