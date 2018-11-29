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ТЕСТ: Угадайте страну по автомобильному номеру

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В наше время на дороге часто можно встретить автомобиль с иностранными номерами.
Вы интересовались, как определить страну прописки автомобиля
Вы интересовались, как определить страну прописки автомобиля
playbuzz.com

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В наше время на дороге часто можно встретить автомобиль с иностранными номерами. Вы интересовались, как определить страну прописки автомобиля. Потренируйте навык определения страны по автомобильному номеру - пройдите тест.

 

Ранее сообщалось, что полицейский отвлекся на мобильный и попал в серьезное ДТП - видео.

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Теги: тест, номерные знаки, мир
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