ТЕСТ: Угадайте страну по автомобильному номеру
В наше время на дороге часто можно встретить автомобиль с иностранными номерами.
Читай также: В Мариуполе яма на дороге "поймала" для полиция воров на "Таврии"
В наше время на дороге часто можно встретить автомобиль с иностранными номерами. Вы интересовались, как определить страну прописки автомобиля. Потренируйте навык определения страны по автомобильному номеру - пройдите тест.
Ранее сообщалось, что полицейский отвлекся на мобильный и попал в серьезное ДТП - видео.
Полная версия правил