Водительское удостоверение Брежнева продали по цене новой Skoda Oktavia

Права Леонида Брежнева ушли с молотка примерно за 24 000 долларов.

Конечно, в талоне нарушений нет ни одного прокола

Можете представить, чтобы автомобильные права продавали по цене авто? Причем нового? А такое возможно. Конечно, права должны быть необычные.

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Так, права Леонида Брежнева ушли с молотка примерно за 24 000 долларов. Именно такой лот, дополненный также талоном для нарушений, и был выставлен на торги российского аукциона “Литфонд“.

Конечно, в талоне нарушений естественно нет ни одного прокола, а сами права Леонида Ильича открыты во всех категориях - от мототехнике до автопоездов.

Права Леонида Ильича открыты во всех категориях - от мототехнике до автопоездов Литфонд

Лот, дополненили также талоном для нарушений Литфонд

Ранее сообщалось, что старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали “начинкой“ седана Toyota Cresta.