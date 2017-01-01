Водительское удостоверение Брежнева продали по цене новой Skoda Oktavia
Права Леонида Брежнева ушли с молотка примерно за 24 000 долларов.
Водительское удостоверение Брежнева продали по цене новой Skoda Oktavia
© Литфонд
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Водительское удостоверение Брежнева продали по цене новой Skoda Oktavia
Конечно, в талоне нарушений нет ни одного прокола
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Можете представить, чтобы автомобильные права продавали по цене авто? Причем нового? А такое возможно. Конечно, права должны быть необычные.
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Так, права Леонида Брежнева ушли с молотка примерно за 24 000 долларов. Именно такой лот, дополненный также талоном для нарушений, и был выставлен на торги российского аукциона “Литфонд“.
Конечно, в талоне нарушений естественно нет ни одного прокола, а сами права Леонида Ильича открыты во всех категориях - от мототехнике до автопоездов.
Ранее сообщалось, что старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали “начинкой“ седана Toyota Cresta.
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