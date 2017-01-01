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Как Nissan Leaf перенесет удар о дерево на скорости 84 км/ч

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Европейская компания по безопасности транспортных средств DEKRA провела серию собственных краш-тестов электрокара.
По словам экспертов, Leaf перенес эти удары на уровне обычных авто, хотя шансов выжить было бы мало
По словам экспертов, Leaf перенес эти удары на уровне обычных авто, хотя шансов выжить было бы мало
Скриншот Youtube

Электрокар Nissan Leaf традиционно самый популярный в нашей стране среди электротранспорта. Поэтому посмотреть, как себя ведет это авто в случае ДТП сейчас особо интересно. 

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Европейская компания по безопасности транспортных средств DEKRA провела серию собственных краш-тестов. Интересно, что в данном случае разбивали Nissan Leaf первого поколения (2010-2017), но именно таких автомобилей особенно много на наших дорогах.

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В 2012 году, Nissan Leaf проходил другие тесты EuroNCAP в ходе которых заработал максимальные 5 звезд в сводном рейтинге и неплохие оценки по остальным пунктам. В данном случае условия были еще жестче - удар в столб при 84 км в час, а боковой - при 75 км/ч.

По словам экспертов, Leaf перенес эти удары на уровне обычных авто. Хотя шансов выжить в таком случае было бы немного. Так что нужно всегда соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в Киеве парень упал прямо под колеса легковушки.

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Теги: видео, краш-тест, Nissan Leaf
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