Как Nissan Leaf перенесет удар о дерево на скорости 84 км/ч

Европейская компания по безопасности транспортных средств DEKRA провела серию собственных краш-тестов электрокара.

По словам экспертов, Leaf перенес эти удары на уровне обычных авто, хотя шансов выжить было бы мало Скриншот Youtube

Электрокар Nissan Leaf традиционно самый популярный в нашей стране среди электротранспорта. Поэтому посмотреть, как себя ведет это авто в случае ДТП сейчас особо интересно.

Читай также: В РФ посреди только отремонтированной дороги установили парочку столбов

Европейская компания по безопасности транспортных средств DEKRA провела серию собственных краш-тестов. Интересно, что в данном случае разбивали Nissan Leaf первого поколения (2010-2017), но именно таких автомобилей особенно много на наших дорогах.

Читай также: Неожиданно: Мастера превратили старый Volkswagen Beetle в крутой Запорожец

В 2012 году, Nissan Leaf проходил другие тесты EuroNCAP в ходе которых заработал максимальные 5 звезд в сводном рейтинге и неплохие оценки по остальным пунктам. В данном случае условия были еще жестче - удар в столб при 84 км в час, а боковой - при 75 км/ч.

По словам экспертов, Leaf перенес эти удары на уровне обычных авто. Хотя шансов выжить в таком случае было бы немного. Так что нужно всегда соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в Киеве парень упал прямо под колеса легковушки.