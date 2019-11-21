Женщина выпала из маршрутки в движении и потеряла память - видео
В Одессе женщина выпала из международного автобуса на тротуар во время движения и получила серьезные травмы. Об этом сообщает “ТСН.Ранок“.
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Предварительная версия - несчастный случай. По свидетельствам очевидцев, пассажирка случайно нажала на ручку и дверь открылась.
В сюжете говорится, что водители таких автобусов удивляются и говорят, что конструкция замка разработана так, чтобы предотвратить случайное открытие. Был ли исправен механизм установит полиция.
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Травмированная женщина сейчас в больнице, она в сознании. От удара головой об асфальт - частично потеряла память, но сам момент падения она помнит.
Ранее сообщалось о лобовом ДТП с маршруткой в Киеве: Два погибших, восемь пострадавших.
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