Женщина выпала из маршрутки в движении и потеряла память - видео

По свидетельствам очевидцев, пассажирка случайно нажала на ручку и дверь открылась.

В Одессе женщина выпала из международного автобуса на тротуар во время движения и получила серьезные травмы. Об этом сообщает “ТСН.Ранок“.

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Предварительная версия - несчастный случай. По свидетельствам очевидцев, пассажирка случайно нажала на ручку и дверь открылась.

В сюжете говорится, что водители таких автобусов удивляются и говорят, что конструкция замка разработана так, чтобы предотвратить случайное открытие. Был ли исправен механизм установит полиция.

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Травмированная женщина сейчас в больнице, она в сознании. От удара головой об асфальт - частично потеряла память, но сам момент падения она помнит.

Ранее сообщалось о лобовом ДТП с маршруткой в Киеве: Два погибших, восемь пострадавших.