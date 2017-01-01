Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-5 самых частых нарушений украинских водителей с начала года - статистика

Комментариев: 0
В Сети появилась статистика нарушений украинскими водителями за 10 месяцев 2019 года.
По части первой статьи 122 Админкодекса выписали больше всего нарушений
По части первой статьи 122 Админкодекса выписали больше всего нарушений
instagram.com

В Сети появилась статистика нарушений украинскими водителями за 10 месяцев 2019 года. Информацию опубликовал Авто.Риа. 

ТОП-5 самых популярных нарушений за 10 месяцев 2019 года

Читай также: Сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки - статистика

1. Скорость, знаки, остановка (635 327 постановлений)

По части первой статьи 122 Админкодекса с начала года выписали больше полумиллиона постановлений. Имеется в виду нарушение скоростного режима (+20 км/ч от установленного лимита), игнорирование требований дорожных знаков и разметки, нарушение правил остановки и стоянки, непредоставление преимущества пешеходам.

2. Светофоры, перекрестки, обгон (146 122 постановления)

Достаточно штрафов оформлено и по второй части статьи 122 КУоАП. Она касается нарушений правил проезда перекрестков, проезда “на красный“, обгона в неположенных местах, использования телефона за рулем, пользование световыми приборами с нарушением правил или их переоборудование без соблюдения стандартов.

Читай также: ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине

3 Езда без ремня (128 526 постановлений)

Украинцы меньше всех в Европе пользуются ремнями безопасности - лишь 15% считают целесообразным пристегнуться. В ЕС этот показатель достигает 99%. К тому же у нас немало верующих в то, что ремни безопасности бесполезны, или даже опасны и никакими испытаниями и статистикой их не переубедишь.

4. Непредоставление документов (118 658 постановлений)

Именно столько водителей не смогли предоставить свидетельское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля или страховой полис. Возможно, после введения электронных документов, это нарушение опустится ниже четвертой ступени.

Читай также: Темпы растаможки в Украине растут: ТОП-5 самых популярных евроблях в октябре

5. Нарушения, которые привели к повреждениям (80 933 постановлений)

За нарушение правил, которое привело к повреждению транспортных средств, груза, дорог, сооружений или иного имущества составлено 80 933 протокола. Из этого числа неизвестно, сколько ДТП было с пострадавшими, а сколько просто “механических“ столкновений.

Ранее сообщалось, что в Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек - в чем причина.

Поделись:
Теги: статистика, нарушения, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь