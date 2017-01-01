ТОП-5 самых частых нарушений украинских водителей с начала года - статистика

В Сети появилась статистика нарушений украинскими водителями за 10 месяцев 2019 года.

В Сети появилась статистика нарушений украинскими водителями за 10 месяцев 2019 года. Информацию опубликовал Авто.Риа.

ТОП-5 самых популярных нарушений за 10 месяцев 2019 года

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1. Скорость, знаки, остановка (635 327 постановлений)

По части первой статьи 122 Админкодекса с начала года выписали больше полумиллиона постановлений. Имеется в виду нарушение скоростного режима (+20 км/ч от установленного лимита), игнорирование требований дорожных знаков и разметки, нарушение правил остановки и стоянки, непредоставление преимущества пешеходам.

2. Светофоры, перекрестки, обгон (146 122 постановления)

Достаточно штрафов оформлено и по второй части статьи 122 КУоАП. Она касается нарушений правил проезда перекрестков, проезда “на красный“, обгона в неположенных местах, использования телефона за рулем, пользование световыми приборами с нарушением правил или их переоборудование без соблюдения стандартов.

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3 Езда без ремня (128 526 постановлений)

Украинцы меньше всех в Европе пользуются ремнями безопасности - лишь 15% считают целесообразным пристегнуться. В ЕС этот показатель достигает 99%. К тому же у нас немало верующих в то, что ремни безопасности бесполезны, или даже опасны и никакими испытаниями и статистикой их не переубедишь.

4. Непредоставление документов (118 658 постановлений)

Именно столько водителей не смогли предоставить свидетельское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля или страховой полис. Возможно, после введения электронных документов, это нарушение опустится ниже четвертой ступени.

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5. Нарушения, которые привели к повреждениям (80 933 постановлений)

За нарушение правил, которое привело к повреждению транспортных средств, груза, дорог, сооружений или иного имущества составлено 80 933 протокола. Из этого числа неизвестно, сколько ДТП было с пострадавшими, а сколько просто “механических“ столкновений.

Ранее сообщалось, что в Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек - в чем причина.