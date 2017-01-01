В Одессе засветился уникальный тюнингованный Porsche 911

Его кузов полностью карбоновый, а мощность 3,8-литровой оппозитной шестерки подняли до внушительных 900 л. с.

Роскошный тюнингованный Порш 911 видят у нас уже не впервые topgir.com.ua

В Одессе засняли очень редкий Porsche 911 Stinger GTR Purple Carbon Edition. роскошный тюнингованный Порш 911 видят у нас уже не впервые. Кадры опубликовал ТопЖыр.

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Ранее уникальный спорткар Porsche 911 Stinger заметили в Киеве и Львове. Известно, что тогда его владелец путешествовал из Испании в Россию. Возможно, теперь он возвращается домой.

Автомобиль выглядит очень круто. Его кузов полностью карбоновый, а мощность 3,8-литровой оппозитной шестерки подняли до внушительных 900 л. с.

Ранее уникальный спорткар Porsche 911 Stinger заметили в Киеве и Львове topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что почему старый ВАЗ-2108 продают в два раза дороже своей цены.