В Одессе засветился уникальный тюнингованный Porsche 911
Его кузов полностью карбоновый, а мощность 3,8-литровой оппозитной шестерки подняли до внушительных 900 л. с.
В Одессе засняли очень редкий Porsche 911 Stinger GTR Purple Carbon Edition. роскошный тюнингованный Порш 911 видят у нас уже не впервые. Кадры опубликовал ТопЖыр.
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Ранее уникальный спорткар Porsche 911 Stinger заметили в Киеве и Львове. Известно, что тогда его владелец путешествовал из Испании в Россию. Возможно, теперь он возвращается домой.
Автомобиль выглядит очень круто. Его кузов полностью карбоновый, а мощность 3,8-литровой оппозитной шестерки подняли до внушительных 900 л. с.
Ранее сообщалось, что почему старый ВАЗ-2108 продают в два раза дороже своей цены.
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