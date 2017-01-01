Под Киевом огромный автобус протаранил маленький Smart

На фотографиях заметно, что автобус протаранил легковушку в правый бок, в результате чего машина серьезно пострадала.

В понедельник, 25 ноября, возле Конча-Заспы под Киевом столкнулись автобус и легковушка Smart. Об этом сообщает “Киев Оперативный“ в Facebook.

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Сообщается, что столкновение произошло около 13:00 на Столичном шоссе вблизи санатория “Конча-Заспа“. В результате аварии водитель ситикара получил сильные ушибы тела и головы.

На фотографиях заметно, что автобус протаранил легковушку в правый бок, в результате чего машина серьезно пострадала. У автобуса разбилось лобовое стекло.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле “Ипподрома“ водитель сбил пешехода на “зебре“.