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Собака сама включила заднюю передачу и гоняла по кругу в авто

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Появилось забавное видео о собаке, которая умудрилась сдвинуть припаркованную машину с места.
Собаку оставили в салоне на улице с включенным зажиганием
Собаку оставили в салоне на улице с включенным зажиганием
Скриншот видео

Бегающие по кругу за собственным хвостом собаки - уже прошедший век. Современные собаки развлекаются намного эффектнее. 

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Появилось забавное видео о собаке, которая умудрилась сдвинуть припаркованную машину с места и ездить по кругу задним ходом в течении получаса.

Инцидент произошел в Порт-Сент-Люси во Флориде. Собаку оставили в салоне на улице с включенным зажиганием.

Представьте удивление прохожих, которые увидели кружащийся автомобиль, за рулем которого никого, кроме собаки.

Ранее сообщалось, что в США поезд снес брошенный пьяным водителям авто - видео.

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Теги: собака, США, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  26.11.2019, 18:47
Оценка:  0
гость
По ходу, собака водит намного лучше, чем её хозяйка
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