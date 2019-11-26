Собака сама включила заднюю передачу и гоняла по кругу в авто

Появилось забавное видео о собаке, которая умудрилась сдвинуть припаркованную машину с места.

Собаку оставили в салоне на улице с включенным зажиганием Скриншот видео

Бегающие по кругу за собственным хвостом собаки - уже прошедший век. Современные собаки развлекаются намного эффектнее.

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Появилось забавное видео о собаке, которая умудрилась сдвинуть припаркованную машину с места и ездить по кругу задним ходом в течении получаса.

Инцидент произошел в Порт-Сент-Люси во Флориде. Собаку оставили в салоне на улице с включенным зажиганием.

Представьте удивление прохожих, которые увидели кружащийся автомобиль, за рулем которого никого, кроме собаки.

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