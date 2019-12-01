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В Украине засветились сразу два самых новых Mercedes-Benz GLS 2020

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Причем две разные модели - обе укомплектованы трехлитровыми турбодизелями.
Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с
Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с
topgir.com.ua

В Украине поймали сразу два самых новых Mercedes-Benz GLS 2020. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Крупный внедорожник Мерседес начали продавать в Украине совсем недавно. Ранее Mercedes GLS видели в Киеве.

Теперь два разных авто засняли в Одессе. Причем две разные модели - обе укомплектованы трехлитровыми турбодизелями: в GLS 350d мощность равна 286 л. с., а в GLS 400d - 330 л. с. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с и развивает 238 км/ч.

Ранее сообщалось, что почему старый ВАЗ-2108 продают в два раза дороже своей цены.

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Теги: Mercedes-Benz GLS 2020, Одесса, интересные авто
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гость  (аноним)  01.12.2019, 12:39
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гость
Какой -то Адэсский буржуа? Нет, наркобарон, нет честный токарь.
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