В Украине засветились сразу два самых новых Mercedes-Benz GLS 2020

Причем две разные модели - обе укомплектованы трехлитровыми турбодизелями.

Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с topgir.com.ua

В Украине поймали сразу два самых новых Mercedes-Benz GLS 2020. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Крупный внедорожник Мерседес начали продавать в Украине совсем недавно. Ранее Mercedes GLS видели в Киеве.

Теперь два разных авто засняли в Одессе. Причем две разные модели - обе укомплектованы трехлитровыми турбодизелями: в GLS 350d мощность равна 286 л. с., а в GLS 400d - 330 л. с. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с и развивает 238 км/ч.

Ранее сообщалось, что почему старый ВАЗ-2108 продают в два раза дороже своей цены.