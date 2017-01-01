Почему подержанный 50-летний Ford продали по цене нового Mercedes S-Class

Стоимость связана с состоянием авто.

В США продали с аукциона масл-кар Ford Fairlane Cobra 1969 года. Автомобиль продали за 165 тысяч долларов. Об этом сообщает Автоцентр.

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Стоимость связана с состоянием авто - Ford Fairlane Cobra нашли в отапливаемом гараже после большого простоя. За почти 50 лет у авто было только два владельца.

У Ford Fairlane Cobra родные шины, краска и даже коврики в салоне. Сохранились даже чеки за покупку, гарантийный талон и лист заказа от дилера.

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К тому же, модель довольно-таки редкая, ведь Ford Fairlane Cobra - топовая заряженная версия. Купе-фастбэк оснащено семилитровым V8 мощностью 335 л. с. С 4-ступенчатой МКПП разгон до 100 км/ч занимает менее 6 с, а спринт на четверть мили осуществляется за 13,5 с.

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