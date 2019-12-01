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ТЕСТ: Проверьте свою водительскую смекалку

Комментариев: 1
Следующий тест поможет определить, насколько хорошо вы знаете свое авто.
Непростой тест об устройстве авто
Непростой тест об устройстве авто
app.ex.co

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Кто-то из наших читателей уже настоящий мастер и знает свою машину на все "сто". Другие же только начинают изучать свой автомобиль, или просто мечтают о его приобретении в будущем. Следующий тест поможет определить, где на этом спектре вы.

 

Ранее сообщалось, что делать со старыми изношенными шинами в Украине.

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Теги: ТЕСТ, картинки, ДТП, советы, поломки
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Комментариев (2)
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f18    01.12.2019, 11:12
Оценка:  +1
f18
что за даун это писал? особенно смешно про присадки ))))
Путин_xyйло    01.12.2019, 11:18
Оценка:  0
Путин_xyйло
Ничего смешного, просто дурка от нубасов!
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