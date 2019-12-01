ТЕСТ: Проверьте свою водительскую смекалку

Следующий тест поможет определить, насколько хорошо вы знаете свое авто.

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Кто-то из наших читателей уже настоящий мастер и знает свою машину на все "сто". Другие же только начинают изучать свой автомобиль, или просто мечтают о его приобретении в будущем. Следующий тест поможет определить, где на этом спектре вы.

Ранее сообщалось, что делать со старыми изношенными шинами в Украине.