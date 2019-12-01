ТЕСТ: Проверьте свою водительскую смекалку
Следующий тест поможет определить, насколько хорошо вы знаете свое авто.
Читай также: Почему в угонах машин виноваты мессенджеры - комментарий экспертов
Кто-то из наших читателей уже настоящий мастер и знает свою машину на все "сто". Другие же только начинают изучать свой автомобиль, или просто мечтают о его приобретении в будущем. Следующий тест поможет определить, где на этом спектре вы.
Ранее сообщалось, что делать со старыми изношенными шинами в Украине.
Полная версия правил