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Первый электрокар Тесла проехал больше миллиона километров

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В сообщении отмечается, что электрокар был приобретен еще в 2014 году.
Известно, что аккумуляторы сохранили свою изначальную емкость на уровне 86%
Известно, что аккумуляторы сохранили свою изначальную емкость на уровне 86%
Скриншот видео

5-летний электрокар Tesla Model S попал в Книгу рекордов Гиннеса, как первый автомобиль на электрике, проехавший 1 млн км. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале T&T Emobility.

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В сообщении отмечается, что электрокар был приобретен еще в 2014 году. Первые 290 тысяч километров Tesla проехала на своей родной батарее, после чего следующие 250 тысяч км владелец использовал арендованный аккумулятор.

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Далее официальный дилер заменил автомобилисту блоки питания на новые. Именно на этих аккумуляторах владелец авто проехал еще полмиллиона километров.

Известно, что аккумуляторы сохранили свою изначальную емкость на уровне 86%. То есть запас хода после такой длительной эксплуатации упал всего на 14%.

Ранее сообщалось, что новую Kia Optima сфотографировали за месяц до презентации - шпионские фото.

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Теги: статистика, Книга рекодов Гиннесса, Tesla
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