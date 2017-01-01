Не самые популярные в Украине: Немцы составили рейтинг самых надежных б/у кроссоверов
Немецкие эксперты опубликовали новый авторейтинг TÜV-Report за 2020 год. В данном списке традиционно определяют самые надежные и самые ненадежные б/у автомобили. Информацию опубликовал Auto Bild.
Читай также: Женщины VS мужчины: Страховщики рассказали, кто ответственней за рулем
Рейтинг составлен на основе анализа более 9 млн. машин. Особый интерес представила такая популярная категория автомобилей, как кроссоверы.
Любопытно, что наиболее низкие рейтинги получили самые популярные у нас модели кроссоверов - Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson и Dacia Duster.
Самые популярные б/у кроссоверы смотрите ниже.
2-3 года
1 Dacia/Renault Duster
2 Hyundai Tucson
3 Kia Sportage
Читай также: Первый электрокар Тесла проехал больше миллиона километров
4-5 лет
1 Kia Sportage
2 Volkswagen Tiguan
3 Nissan Qashqai
6-7 лет
1 Dacia/Renault Duster
2 Volkswagen Tiguan
3 Nissan Qashqai
Читай также: Рынок вырос на 17%: ТОП-10 самых популярных новых авто в ноябре в Украине
8-9 лет
1 Nissan Qashqai
2 Dacia / Renault Duster
3 Volkswagen Tiguan
10-11 лет
1 Nissan Qashqai
2 Hyundai Tucson
3 Mitsubishi Outlander
Ранее публиковался ТОП-5 самых частых нарушений украинских водителей с начала года - статистика.
Полная версия правил