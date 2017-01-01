Не самые популярные в Украине: Немцы составили рейтинг самых надежных б/у кроссоверов

Рейтинг составлен на основе анализа более 9 млн. машин.

Немецкие эксперты опубликовали новый авторейтинг TÜV-Report за 2020 год. В данном списке традиционно определяют самые надежные и самые ненадежные б/у автомобили. Информацию опубликовал Auto Bild.

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Рейтинг составлен на основе анализа более 9 млн. машин. Особый интерес представила такая популярная категория автомобилей, как кроссоверы.

Любопытно, что наиболее низкие рейтинги получили самые популярные у нас модели кроссоверов - Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson и Dacia Duster.

Самые популярные б/у кроссоверы смотрите ниже.

2-3 года

1 Dacia/Renault Duster

2 Hyundai Tucson

3 Kia Sportage

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4-5 лет

1 Kia Sportage

2 Volkswagen Tiguan

3 Nissan Qashqai

6-7 лет

1 Dacia/Renault Duster

2 Volkswagen Tiguan

3 Nissan Qashqai

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8-9 лет

1 Nissan Qashqai

2 Dacia / Renault Duster

3 Volkswagen Tiguan

10-11 лет

1 Nissan Qashqai

2 Hyundai Tucson

3 Mitsubishi Outlander

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