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Депутаты снова отсрочили жесткие штрафы владельцам "евроблях"

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Они также согласились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.
Данный закон касается тех, кто ввез или ввезет с нарушениями машины уже в период от 22 августа до 31 декабря 2019 года
Данный закон касается тех, кто ввез или ввезет с нарушениями машины уже в период от 22 августа до 31 декабря 2019 года
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Верховная Рада проголосовала за законопроект об отсрочке штрафов за ввоз “евроблях“ до 31 декабря 2019 года. Об этом говорится на сайте парламента.

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Законопроект 2288 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481“ поддержали 311 депутатов. Они также согласились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

Данный закон касается тех, кто ввез или ввезет с нарушениями машины уже в период от 22 августа до 31 декабря 2019 года.

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“В случае принятия законопроекта, к лицам, которые совершили нарушения таможенных правил, предусмотренные частями четвертой-шестой статьи 470 и частями четвертой-шестой статьи 481 ТКУ, в период с 22 августа до 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8,5 тысяч гривен и 17 тысяч гривен соответственно“, - говорится в решении профильного комитета.

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Теги: евробляхи, ВР, штрафы
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