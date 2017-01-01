Депутаты снова отсрочили жесткие штрафы владельцам "евроблях"

Они также согласились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

Данный закон касается тех, кто ввез или ввезет с нарушениями машины уже в период от 22 августа до 31 декабря 2019 года facebook.com

Верховная Рада проголосовала за законопроект об отсрочке штрафов за ввоз “евроблях“ до 31 декабря 2019 года. Об этом говорится на сайте парламента.

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Законопроект 2288 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481“ поддержали 311 депутатов. Они также согласились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

Данный закон касается тех, кто ввез или ввезет с нарушениями машины уже в период от 22 августа до 31 декабря 2019 года.

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“В случае принятия законопроекта, к лицам, которые совершили нарушения таможенных правил, предусмотренные частями четвертой-шестой статьи 470 и частями четвертой-шестой статьи 481 ТКУ, в период с 22 августа до 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8,5 тысяч гривен и 17 тысяч гривен соответственно“, - говорится в решении профильного комитета.

Ранее сообщалось, откуда в Украину ввозят больше всего машин: ТОП-6 стран.