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Сеть напугало видео перевозки лопасти ветрогенератора - видео

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В начале видео кажется, что огромная лопасть начинает заваливаться и через мгновение упадет на кроссовер рядом.
В начале видео кажется, что огромная лопасть начинает заваливаться
В начале видео кажется, что огромная лопасть начинает заваливаться
Скриншот видео

В Сети опубликовали впечатляющий ролик перевозки огромной лопасти ветрогенератора. Кадры опубликовали на странице World of Engineering в Twitter.

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В начале видео кажется, что огромная лопасть начинает заваливаться и через мгновение упадет на кроссовер рядом. 

К счастью, ничего критического не произошло, но учитывая то, как закреплен груз, кажется, что сильный порыв ветра может запросто перекинуть грузовик.

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Теги: авто, ветрогенератор, видео
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