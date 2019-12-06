Сеть напугало видео перевозки лопасти ветрогенератора - видео

В начале видео кажется, что огромная лопасть начинает заваливаться и через мгновение упадет на кроссовер рядом.

В начале видео кажется, что огромная лопасть начинает заваливаться Скриншот видео

В Сети опубликовали впечатляющий ролик перевозки огромной лопасти ветрогенератора. Кадры опубликовали на странице World of Engineering в Twitter.

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В начале видео кажется, что огромная лопасть начинает заваливаться и через мгновение упадет на кроссовер рядом.

К счастью, ничего критического не произошло, но учитывая то, как закреплен груз, кажется, что сильный порыв ветра может запросто перекинуть грузовик.

That size blows my mind pic.twitter.com/c4H8RnSlMq — World of Engineering (@engineers_feed) December 6, 2019

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