Сеть напугало видео перевозки лопасти ветрогенератора - видео
В начале видео кажется, что огромная лопасть начинает заваливаться и через мгновение упадет на кроссовер рядом.
В Сети опубликовали впечатляющий ролик перевозки огромной лопасти ветрогенератора. Кадры опубликовали на странице World of Engineering в Twitter.
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В начале видео кажется, что огромная лопасть начинает заваливаться и через мгновение упадет на кроссовер рядом.
К счастью, ничего критического не произошло, но учитывая то, как закреплен груз, кажется, что сильный порыв ветра может запросто перекинуть грузовик.
That size blows my mind pic.twitter.com/c4H8RnSlMq— World of Engineering (@engineers_feed) December 6, 2019
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