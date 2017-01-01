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ТОП-5 самых популярных автобрендов среди б/у авто в ноябре

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Причем 57% этих машин старше 8 лет.
Рейтинг самых популярных брендов среди б/у машин смотрите ниже
Рейтинг самых популярных брендов среди б/у машин смотрите ниже
auto.ria.com

В ноябре 2019 года в Украине зарегистрировали 29 тысяч б/у машин из заграницы. Это в 2,5 раз больше, чем в ноябре 2018 года. Об этом сообщает “Укравтопром“.

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Причем 57% этих машин старше 8 лет. Рейтинг самых популярных брендов среди б/у машин смотрите ниже.

ТОП-5 самых популярных брендов среди б/у авто в ноябре

1. Volkswagen - 4,8 тысячи авто

2. Skoda - 2,7 тысячи авто

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3. Renault - 2,5 тысячи авто

4. Ford - 2,4 тысячи авто

5. Opel - 1,9 тысячи авто

Ранее сообщалось, что страховщики рассказали, кто ответственней за рулем.

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Теги: статистика, ТОП-5, евробляхи
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