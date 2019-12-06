Появилось видео, как турецкий водитель бросался на полицию с монтировкой

Иностранный водитель с самого начала вел себя эмоционально.

Неоднозначный инцидент произошел на дороге М-01 в Черниговском районе. Подробности выяснило Авто24.

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Патрульная полиция Черниговской области остановила фуру с турецким водителем за рулем. Причина остановки заключалась в том, что у грузовика не было переднего номерного знака. Отмечается, что транспортное средство ранее не остановилось на посту полиции.

Иностранный водитель вел себя эмоционально. Оказалось, что номерной знак был закреплен на подвижной панели, которая опустилась во время движения.

Водитель вставил номерной знак на место и устранил неполадки. Патрульные также попросили предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль.

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Водитель и его коллега в другом грузовике преградили своими транспортными средствами дорогу, достали металлический прут и вели себя агрессивно. Полицейские достали оружие и сообщили дежурному управления патрульной полиции и руководителю о ситуации.

Прибывший командир патрульных и начальник управления патрульной полиции области Андрей Думич в спокойной обстановке сообщили об ответственности за блокировку дороги, с чем иностранцы согласились.

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На обоих водителей вынесли постановления ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки, стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения) КоАП. Оба транспортных средства продолжили свое движение по маршруту.

Тем не менее, надо отметить, что патрульные обращались к водителю на “ты“. Также на видео не слышно, чтобы водителю указали на конкретное нарушение (отсутствие номерного знака). По мнению пользователей Сети, реакция турецкого водителя могла быть обусловлена тем, что полиция традиционно вымогает взятки у иностранных дальнобойщиков.

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