Всего 18 в мире: Нардеп Дубинский показал свой уникальный Mercedes S-Class W140

В частности этот автомобиль интересен двигателем - 7-литровым V12 мощностью около 500 л. с.

Нардеп Александр Дубинский рассказал о своем уникальном купе Mercedes-Benz S-Class W140 от AMG. Видеообзор появился на Youtube-канале Дубинского.

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В частности этот автомобиль интересен двигателем - 7-литровым V12 мощностью около 500 л. с. Таких автомобилей выпущено всего лишь 18 и сейчас в Европе они стоят в районе 80 тыс. евро.

Известно, что машину построили для клиента из Японии и по пути в Украину она успела много где побывать. Подробнее смотрите в видеообзоре.

Ранее сообщалось, что мастер вручную создал крутой Renault Logan с пневмоподвеской.