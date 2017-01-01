Первый автомобиль получил звезду на Аллее славы Голливуда

Такой чести удостоился Chevrolet Suburban.

С 1952 года авто появилось в более чем в 1750 шоу motor1.com

Первый в истории автомобиль получил собственную звезду на Аллее славы. Об этом сообщает Автоцентр.

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Такой чести удостоился Chevrolet Suburban. Сообщается, что впервые машину сняли в 1952 году. С тех пор авто появилось в более чем в 1750 шоу, сериалах и полнометражках, а тридцать кинолент с его участием были номинированы на различные престижные кинопремии

“Это на редкость универсальный автомобиль, способный соответствовать любому типу персонажа – от злодея до примерного семьянина и полицейского“ - заявил Деннис МакКарти, отвечающий за подбор авто во многих известных фильмах.

Ранее сообщалось, что официантке в США дали на чай настоящую машину.