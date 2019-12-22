Почему пикап Tesla Cybertruck не пройдет тесты безопасности в Европе
После презентации нашумевшего электропикапа Tesla Cybertruck у некоторых экспертов сразу появились обоснованные сомнения в том, что автомобиль пройдет все тесты безопасности. Об этом сообщает Automobilwoche.
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Тепер сомнений стало еще больше, учитывая подробные фото камер заднего вида электрического пикапа, которые вмонтированы в колесные арки.
Основной проблемой эксперт называет жесткие внешние панели авто. Так как они изготовлены из нержавеющей стали, то в них невозможно заложить деформацию при столкновении с пешеходом.
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Кроме того, из-за отсутствия деформации корпуса увеличивается давление на пассажиров при столкновении - даже подушки безопасности в таких условиях будут наносить серьезный вред.
Ранее сообщалось, что появилось фото из автомобильного прошлого Илона Маска.
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