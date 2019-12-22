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Почему пикап Tesla Cybertruck не пройдет тесты безопасности в Европе

Комментариев: 2
У некоторых экспертов сразу появились обоснованные сомнения в том, что автомобиль пройдет все тесты безопасности.
Основной проблемой эксперт называет жесткие внешние панели авто
Основной проблемой эксперт называет жесткие внешние панели авто
tesla

После презентации нашумевшего электропикапа Tesla Cybertruck у некоторых экспертов сразу появились обоснованные сомнения в том, что автомобиль пройдет все тесты безопасности. Об этом сообщает Automobilwoche.

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Тепер сомнений стало еще больше, учитывая подробные фото камер заднего вида электрического пикапа, которые вмонтированы в колесные арки.

Основной проблемой эксперт называет жесткие внешние панели авто. Так как они изготовлены из нержавеющей стали, то в них невозможно заложить деформацию при столкновении с пешеходом.

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Кроме того, из-за отсутствия деформации корпуса увеличивается давление на пассажиров при столкновении - даже подушки безопасности в таких условиях будут наносить серьезный вред.

Ранее сообщалось, что появилось фото из автомобильного прошлого Илона Маска.

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Теги: Tesla Cybertruck, Тесла, тесты, безопасность
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Комментариев (2)
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Вертел_кацапов  (аноним)  22.12.2019, 11:36
Оценка:  -1
Вертел_кацапов
Зависть она такая. Когда лучше ВАЗа нечего миру предложить.
ЛежатьБандера    22.12.2019, 11:21
Оценка:  0
ЛежатьБандера
А где этот кал пройдёт тесты на безопасность? Разве что на Марсе.
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