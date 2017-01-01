В Киеве разбился новенький тюнингованный Гелендваген за полмиллиона долларов
Кузовные панели авто на фото сняты и видимо не подлежат восстановлению.
В Киеве разбился новенький тюнингованный Гелендваген за полмиллиона долларов
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В Киеве разбился новенький тюнингованный Гелендваген за полмиллиона долларов
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В Киеве разбился очень дорогой новенький Brabus G800 Widestar. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Тюнингованный Brabus Geländewagen стоит порядка 500 000 долларов. Это самый крутой Гелик 2019 с 800-сильным V8 твин-турбо, способный разогнаться до сотни за 4,1 с.
Кузовные панели авто на фото сняты и видимо не подлежат восстановлению. У внедорожника также заметны повреждения на боковинах и сработали подушки безопасности.
Ранее сообщалось, что Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото.
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