В Киеве частично перекрыли мост Патона из-за проседания покрытия

Для остановки разрушения плиты будут проведены аварийно-восстановительные работы.

В Киеве, на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытие. Об этом сообщает коммунальная корпорация “Киевавтодор“.

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Для остановки разрушения плиты будут проведены аварийно-восстановительные работы. Сообщается, что работы будут выполнять круглосуточно.

Также обещают восстановить движение по всем полосам как можно быстрее. Предположительно - до 23 декабря. Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега).

Ранее сообщалось, что могут ли открыться подушки безопасности из-за ямы на дороге - видео.