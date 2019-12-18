Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве частично перекрыли мост Патона из-за проседания покрытия

Комментариев: 3
Для остановки разрушения плиты будут проведены аварийно-восстановительные работы.
Предположительно движение ограничат до 23 декабря
Предположительно движение ограничат до 23 декабря
Facebook.com

В Киеве, на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытие. Об этом сообщает коммунальная корпорация “Киевавтодор“.

Читай также: Жесткое ДТП В Киеве: Land Cruiser “взял на таран“ сразу два авто

Для остановки разрушения плиты будут проведены аварийно-восстановительные работы. Сообщается, что работы будут выполнять круглосуточно.

Также обещают восстановить движение по всем полосам как можно быстрее. Предположительно - до 23 декабря. Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега).

Ранее сообщалось, что могут ли открыться подушки безопасности из-за ямы на дороге - видео.

Поделись:
Теги: дороги, покрытие, мост Патона
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    18.12.2019, 15:27
Оценка:  -3
Антибес
Немедленно прекратить ремонт!Продолжайте декоммунизировать этот мост!И тогда точно необходимость ремонта этого моста пропадёт.Вместе с самим мостом.Дебилы бля,как же вы потешны!Бугагагагагага!!")) ))
Via_dolorosa    18.12.2019, 15:44
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Сказал ватник у которого то лодки подводные тонут то Кузя опять пыхнул под Мурманском; просрать всё военное наследие СССР это надо ещё уметь, а ведь это единств. что более-менее умели в Совке делать.
Зелеботы-скот  (аноним)  18.12.2019, 15:15
Оценка:  0
Зелеботы-скот
Вот и еще одному мосту песта.(
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь