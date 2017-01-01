В Киеве трое мужчин-нарушителей били авто, которое их не пропустило - видео

Трое нарушителей продолжили переходить на красный и, видимо, им не понравилось, что автомобилист их не пропустил.

В Киеве засняли, как трое мужчин прыгнули на автомобиль на пешеходном переходе из-за того, что водитель ехал на свой зеленый свет. Кадры появились на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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Инцидент произошел на Крещатике. На ролике видно, как водитель подъезжает к пешеходному переходу и для него на светофоре подсвечивается зеленый свет.

Трое нарушителей продолжили переходить на красный и, видимо, им не понравилось, что автомобилист их не пропустил.

Ранее сообщалось, что в Украине засветился крутой Porsche Panamera с прицепом.