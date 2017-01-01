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В США в одном ДТП разбилось сразу 63 авто - десятки пострадавших

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Авария произошла из-за сложных погодных условий – плохой видимости из-за тумана и скользкой дороги.
В США в одном ДТП разбилось сразу 63 авто - десятки пострадавших
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В США в одном ДТП разбилось сразу 63 авто - десятки пострадавших
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Погода в Украине в основном пока не сильно усложняет жизнь автомобилистам. Тем не менее, погодные трудности могут появиться буквально каждый день, поэтому водителям нужно быть готовыми.

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Иначе, может произойти то, что произошло на днях в США. А именно - столкновение 63 авто в одном ДТП. Сообщается, что авария произошла из-за сложных погодных условий – плохой видимости из-за тумана и скользкой дороги

В полиции говорят, что столкновение произошло по принципу цепной реакции, машины не успевали тормозить и врезались друг в друга. К счастью, никто не погиб, но пострадавших в ДТП аж 35 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве Skoda жестко отправила в отбойник Subaru.

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Теги: ДТП, США, страшное ДТП
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