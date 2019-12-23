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В Киеве суд арестовал шикарный автопарк скандального бизнесмена

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У бизнесмена, в частности, первый в Украине Lamborghini Urus за предположительно 700 тыс. долларов.
В Киеве суд арестовал шикарный автопарк скандального бизнесмена
© topgir.com.ua
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В Киеве суд арестовал шикарный автопарк скандального бизнесмена
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Автопарк скандального бизнесмена-застройщика Максима Микитася, о машинах из которого мы рассказывали не раз, арестовал Печерский суд Киева. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Экс-депутата и бывшего владельца корпорации УкрБуд подозревают в подделке документов и легализации 200 млн. гривен доходов, полученных незаконным путем.

У бизнесмена, в частности, первый в Украине Lamborghini Urus за предположительно 700 тыс. долларов. Также в гараже Aston Martin Rapide за $300 тыс., бронированный Mercedes-Maybach за $600 тыс. и Range Rover за 5 млн. гривен. Кроме того, арест наложен на купе Mercedes S-Class и Гелендваген.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто приобрел первый в Украине кроссовер Lamborghini.

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Теги: коррупция, Микитась, автомобили
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.12.2019, 18:53
Оценка:  0
гость
Але! Пре-ЗЕ-дент!
Может пора вернуть смертную казнь в Украине?
Почему Китай развивается семимильными шагами?
Потому-что там, воров, взяточников, убийц и т.д. расстреливают пачками
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