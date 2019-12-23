В Киеве суд арестовал шикарный автопарк скандального бизнесмена

У бизнесмена, в частности, первый в Украине Lamborghini Urus за предположительно 700 тыс. долларов.

Автопарк скандального бизнесмена-застройщика Максима Микитася, о машинах из которого мы рассказывали не раз, арестовал Печерский суд Киева. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Экс-депутата и бывшего владельца корпорации УкрБуд подозревают в подделке документов и легализации 200 млн. гривен доходов, полученных незаконным путем.

У бизнесмена, в частности, первый в Украине Lamborghini Urus за предположительно 700 тыс. долларов. Также в гараже Aston Martin Rapide за $300 тыс., бронированный Mercedes-Maybach за $600 тыс. и Range Rover за 5 млн. гривен. Кроме того, арест наложен на купе Mercedes S-Class и Гелендваген.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто приобрел первый в Украине кроссовер Lamborghini.