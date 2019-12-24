В Сети опубликовали фото жутковатого кладбища такси ЗАЗ

Сообщается, что автомобили стоят под открытым небом уже не один год.

В Запорожской области нашли немного пугающее “кладбище“ автомобилей ЗАЗ. Примечательно, что все заброшенные авто - такси ЗАЗ-1103 Славута.

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Предсказуемо, автомобили принадлежали одной из служб такси. После банкротства компании автомобили, многие из которых уже были убитыми, оказались никому ненужны.

Поэтому они оказались на свалке. Сообщается, что автомобили стоят под открытым небом уже не один год, поэтому вряд ли хоть несколько авто еще можно восстановить.

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