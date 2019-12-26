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Возле дома в Киеве сфотографировали в ряд машин на полмиллиона долларов

Комментариев: 1
Общая стоимость всех этих четырех машин - около полумиллиона долларов.
На первом плане - суперкар Audi R8, который здесь самый дорогой.
На первом плане - суперкар Audi R8, который здесь самый дорогой.
topgir.com.ua

Чтобы сфотографировать целое скопление элитных авто просто возле жилого дома не обязательно ехать куда-то в Монако. Такое фото, сделанное в Киеве, недавно опубликовал ТопЖыр.

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Общая стоимость всех этих четырех машин - около полумиллиона долларов. В частности на первом плане - суперкар Audi R8, который здесь самый дорогой.

Далее идет заряженное 550-сильное купе Jaguar F-Type R. Кроме этого на снимке заметны недешевые Tesla Model S и Range Rover.

Ранее сообщалось, что владельца крутого суперкара засняли с огромной елкой на спойлере авто.

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Теги: дорогие авто, фото, Киев
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Шмат    26.12.2019, 18:55
Оценка:  +2
Шмат
В Монако люди честно заработали на свои машины.А здесь?))))))))))))))))
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