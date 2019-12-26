Возле дома в Киеве сфотографировали в ряд машин на полмиллиона долларов
Общая стоимость всех этих четырех машин - около полумиллиона долларов.
Чтобы сфотографировать целое скопление элитных авто просто возле жилого дома не обязательно ехать куда-то в Монако. Такое фото, сделанное в Киеве, недавно опубликовал ТопЖыр.
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Общая стоимость всех этих четырех машин - около полумиллиона долларов. В частности на первом плане - суперкар Audi R8, который здесь самый дорогой.
Далее идет заряженное 550-сильное купе Jaguar F-Type R. Кроме этого на снимке заметны недешевые Tesla Model S и Range Rover.
Ранее сообщалось, что владельца крутого суперкара засняли с огромной елкой на спойлере авто.
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