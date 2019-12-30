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Новость одной картинкой: крутой гараж любителя элитных внедорожников

Комментариев: 2
Также видно самый быстрый в мире кроссовер Lamborghini Urus, а также британские Range Rover и Bentley Bentayga.
В первую очередь в глаза бросается внедорожник компании Dartz
В первую очередь в глаза бросается внедорожник компании Dartz
topgir.com.ua

На этом фото запечатлены автомобили на сумму более миллиона долларов. К тому же, это не суперкары, а элитные кроссоверы и внедорожники. Фото опубликовал ТопЖыр.

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В первую очередь в глаза бросается внедорожник все более известной компании Dartz, которая специализируется на предоставлении по настоящему эксклюзивных внедорожников.

Также видно самый быстрый в мире кроссовер Lamborghini Urus, а также британские Range Rover и Bentley Bentayga. Дорогие внедорожники засняли в Бирме, а их владельцем является один китайский миллионер.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео первого краш-теста пикапа Tesla Cybertruck.

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Теги: интересные авто, внедорожники, кроссоверы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.12.2019, 12:15
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гость
еще раз пишу что мне смешно на вас идиоты редкие причем.
гость  (аноним)  30.12.2019, 12:14
Оценка:  0
гость
скакуны мне так смешно на вас. вы бездари тупые опущенцы. вы даже на козлов не похожы упыри майданутые. об вас вытерли ноги жопу и член все кому не лень в стране которой правят нацики а вы стадо конченных овец.
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