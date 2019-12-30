Новость одной картинкой: крутой гараж любителя элитных внедорожников

Также видно самый быстрый в мире кроссовер Lamborghini Urus, а также британские Range Rover и Bentley Bentayga.

На этом фото запечатлены автомобили на сумму более миллиона долларов. К тому же, это не суперкары, а элитные кроссоверы и внедорожники. Фото опубликовал ТопЖыр.

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В первую очередь в глаза бросается внедорожник все более известной компании Dartz, которая специализируется на предоставлении по настоящему эксклюзивных внедорожников.

Также видно самый быстрый в мире кроссовер Lamborghini Urus, а также британские Range Rover и Bentley Bentayga. Дорогие внедорожники засняли в Бирме, а их владельцем является один китайский миллионер.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео первого краш-теста пикапа Tesla Cybertruck.