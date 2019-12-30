Новость одной картинкой: крутой гараж любителя элитных внедорожников
Также видно самый быстрый в мире кроссовер Lamborghini Urus, а также британские Range Rover и Bentley Bentayga.
На этом фото запечатлены автомобили на сумму более миллиона долларов. К тому же, это не суперкары, а элитные кроссоверы и внедорожники. Фото опубликовал ТопЖыр.
Читай также: ДТП с классическими машинами: Пятничная автоподборка #47
В первую очередь в глаза бросается внедорожник все более известной компании Dartz, которая специализируется на предоставлении по настоящему эксклюзивных внедорожников.
Также видно самый быстрый в мире кроссовер Lamborghini Urus, а также британские Range Rover и Bentley Bentayga. Дорогие внедорожники засняли в Бирме, а их владельцем является один китайский миллионер.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео первого краш-теста пикапа Tesla Cybertruck.
Полная версия правил