Автомобиль на полном ходу полностью провалился в яму на дороге - видео

Автомобиль провалился мгновенно, да так, что даже крыши почти не было видно.

Одна машина остановилась возле воронки, а другая въехала в нее на полном ходу Скриншот видео

Появилось видео жуткой аварии в Бразилии - легковое авто буквально провалилось под асфальт в огромную карстовую воронку. Видео опубликовал ViralHog в Facebook.

Читай также: ДТП с классическими машинами: Пятничная автоподборка #47

На кадрах видно, как по дороге проезжает грузовик, после чего асфальт провалился и образовался пролом на всю полосу в ширину.

Через некоторое время по дороге ехало две легковушки. Одна остановилась возле воронки, а другая въехала на полном ходу в нее. Автомобиль провалился мгновенно, да так, что даже крыши почти не было видно. О состоянии людей в машине не сообщается.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео первого краш-теста пикапа Tesla Cybertruck.