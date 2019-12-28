Автомобиль на полном ходу полностью провалился в яму на дороге - видео
Автомобиль провалился мгновенно, да так, что даже крыши почти не было видно.
Появилось видео жуткой аварии в Бразилии - легковое авто буквально провалилось под асфальт в огромную карстовую воронку. Видео опубликовал ViralHog в Facebook.
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На кадрах видно, как по дороге проезжает грузовик, после чего асфальт провалился и образовался пролом на всю полосу в ширину.
Через некоторое время по дороге ехало две легковушки. Одна остановилась возле воронки, а другая въехала на полном ходу в нее. Автомобиль провалился мгновенно, да так, что даже крыши почти не было видно. О состоянии людей в машине не сообщается.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео первого краш-теста пикапа Tesla Cybertruck.
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