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Автомобиль на полном ходу полностью провалился в яму на дороге - видео

Комментариев: 2
Автомобиль провалился мгновенно, да так, что даже крыши почти не было видно.
Одна машина остановилась возле воронки, а другая въехала в нее на полном ходу
Одна машина остановилась возле воронки, а другая въехала в нее на полном ходу
Скриншот видео

Появилось видео жуткой аварии в Бразилии - легковое авто буквально провалилось под асфальт в огромную карстовую воронку. Видео опубликовал ViralHog в Facebook.

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На кадрах видно, как по дороге проезжает грузовик, после чего асфальт провалился и образовался пролом на всю полосу в ширину.

Через некоторое время по дороге ехало две легковушки. Одна остановилась возле воронки, а другая въехала на полном ходу в нее. Автомобиль провалился мгновенно, да так, что даже крыши почти не было видно. О состоянии людей в машине не сообщается.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео первого краш-теста пикапа Tesla Cybertruck.

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Теги: ДТП, Бразилия, видео
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.12.2019, 17:54
Оценка:  0
гость
Конченный кацапяра стал справа и подставил соседа по полосе. Только козломордые такое могут отмочить.
ПАТРИОТ    28.12.2019, 17:07
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Гондурас остановился просто, чтобы поглазеть, а другой водитель из-за этого не смог бы и отвернуть в сторону.
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