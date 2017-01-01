В Украине засветился редкий испанский внедорожник

От дизайна носовой части и другого интерьера, до более мощной ходовой и листовых рессор.

В Киеве засветился редкий внедорожник IVECO Massif. Чем примечательно авто рассказал Автоцентр.

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Машину производили на испанском заводе Santana с 2007 по 2011 гг. Схожесть с Land Rover Defenfer обусловлена тем, что за основу взят испанский джип Santana PS-10 – лицензионный Land Rover Defender.

Тем не менее, у авто много доработок. От дизайна носовой части и другого интерьера, до более мощной ходовой и листовых рессор.

Тем не менее, у авто много доработок autocentre.ua

Поменялся дизайн носовой части, интерьер и многое другое autocentre.ua

Ранее сообщалось, что BMW забавно “потроллила“ Илона Маска в Twitter.