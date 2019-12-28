ТОП-10 самых популярных новых машин в Украине - статистика
Худшие показатели были в первые два месяца года, зато декабрь показал рекорд.
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Появилась статистика продаж новых автомобилей в 2019 году. Лидером рынка снова стал Renault. Об этом сообщает Укравтопром.
Всего поставили на учет 88,5 тысячи новых легковушек. Худшие показатели были в первые два месяца года, зато декабрь показал рекорд.
ТОП-10 лидеров продаж новых авто в 2019 году
- Kia Sportage - 6 тысяч авто,
- Renault Duster - 5,2 тысячи авто,
- Renault Logan - 4,5 тысячи авто,
- Toyota RAV-4 - 4,2 тысячи авто,
- Renault Sandero - 3,2 тысячи авто,
- Skoda Octavia - 2,8 тысячи авто,
- Toyota Land Cruiser Prado - 2,7 тысячи авто,
- Hyundai Tucson - 2,6 тысячи авто,
- Nissan Qashqai - 2,1 тысячи авто,
- Toyota Camry - 1,8 тысячи авто.
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