ТОП-10 самых популярных новых машин в Украине - статистика

Худшие показатели были в первые два месяца года, зато декабрь показал рекорд.

Всего поставили на учет 88,5 тысячи новых легковушек wikipedia.org

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Появилась статистика продаж новых автомобилей в 2019 году. Лидером рынка снова стал Renault. Об этом сообщает Укравтопром.

Всего поставили на учет 88,5 тысячи новых легковушек. Худшие показатели были в первые два месяца года, зато декабрь показал рекорд.

ТОП-10 лидеров продаж новых авто в 2019 году

Kia Sportage - 6 тысяч авто, Renault Duster - 5,2 тысячи авто, Renault Logan - 4,5 тысячи авто, Toyota RAV-4 - 4,2 тысячи авто, Renault Sandero - 3,2 тысячи авто, Skoda Octavia - 2,8 тысячи авто, Toyota Land Cruiser Prado - 2,7 тысячи авто, Hyundai Tucson - 2,6 тысячи авто, Nissan Qashqai - 2,1 тысячи авто, Toyota Camry - 1,8 тысячи авто.

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