Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-10 самых популярных новых машин в Украине - статистика

Комментариев: 0
Худшие показатели были в первые два месяца года, зато декабрь показал рекорд.
Всего поставили на учет 88,5 тысячи новых легковушек
Всего поставили на учет 88,5 тысячи новых легковушек
wikipedia.org

Читай также: Рынок продаж новых авто в Украине показал большой скачек в 2019 году

Появилась статистика продаж новых автомобилей в 2019 году. Лидером рынка снова стал Renault. Об этом сообщает Укравтопром.

Всего поставили на учет 88,5 тысячи новых легковушек. Худшие показатели были в первые два месяца года, зато декабрь показал рекорд.

ТОП-10 лидеров продаж новых авто в 2019 году

  1. Kia Sportage - 6 тысяч авто,
  2. Renault Duster - 5,2 тысячи авто,
  3. Renault Logan - 4,5 тысячи авто,
  4. Toyota RAV-4 - 4,2 тысячи авто,
  5. Renault Sandero - 3,2 тысячи авто,
  6. Skoda Octavia - 2,8 тысячи авто,
  7. Toyota Land Cruiser Prado - 2,7 тысячи авто,
  8. Hyundai Tucson - 2,6 тысячи авто,
  9. Nissan Qashqai - 2,1 тысячи авто,
  10. Toyota Camry - 1,8 тысячи авто.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто и зачем проехался на мотоцикле по воде Днепра.

Поделись:
Теги: статистика, ТОП-10, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь