ТЕСТ: Угадайте, какой звезде принадлежит авто
Проверьте свою интуицию и угадайте, каким звездам принадлежат эти транспортные средства.
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У звезд разные подходы к творчеству, разные характеры и разные вкусы. Выбор автомобиля тоже отличается своей уникальностью. Проверьте свою интуицию и угадайте, каким звездам принадлежат эти транспортные средства.
Ранее сообщалось, что классический спорткар из США разбили в зрелищном ДТП - видео.
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