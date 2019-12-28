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ТЕСТ: Угадайте, какой звезде принадлежит авто

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Проверьте свою интуицию и угадайте, каким звездам принадлежат эти транспортные средства.
У звезд разные подходы к творчеству, разные характеры и разные вкусы
У звезд разные подходы к творчеству, разные характеры и разные вкусы
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У звезд разные подходы к творчеству, разные характеры и разные вкусы. Выбор автомобиля тоже отличается своей уникальностью. Проверьте свою интуицию и угадайте, каким звездам принадлежат эти транспортные средства.

 

Ранее сообщалось, что классический спорткар из США разбили в зрелищном ДТП - видео.

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Теги: звезды, тест, мир
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