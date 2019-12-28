ТЕСТ: Угадайте, какой звезде принадлежит авто

Проверьте свою интуицию и угадайте, каким звездам принадлежат эти транспортные средства.

У звезд разные подходы к творчеству, разные характеры и разные вкусы app.ex.co

Читай также: Киевские автомобилисты создали огромную елку из машин - видео флешмоба

У звезд разные подходы к творчеству, разные характеры и разные вкусы. Выбор автомобиля тоже отличается своей уникальностью. Проверьте свою интуицию и угадайте, каким звездам принадлежат эти транспортные средства.

Ранее сообщалось, что классический спорткар из США разбили в зрелищном ДТП - видео.