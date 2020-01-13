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Погрузить за 60 секунд: В Киеве засняли супербыстрые эвакуаторы - видео

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Речь о эвакуаторах турецкого производства Miles Eurolift.
Полезная грузоподъемность - от 2500 до 3000 кг, так что чудо-подъемник справится с любым внедорожник
Полезная грузоподъемность - от 2500 до 3000 кг, так что чудо-подъемник справится с любым внедорожник
Скриншот youtube

По правилам, вам должны отдать эвакуированный автомобиль, если вы появились до того, как его увезли. Тем не менее, вам стоит поспешить, ведь на вооружении у киевских эвакуаторов появились погрузчики, которые грузят машину всего за одну минуту.

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Речь о эвакуаторах турецкого производства Miles Eurolift. Видео машин в действии опубликовал Киев Оперативный.

Полезная грузоподъемность - от 2500 до 3000 кг, так что чудо-подъемник справится с любым внедорожник, которые нарушил правила парковки. Производитель заявляет, что процесс погрузки авто занимает не более 60 секунд.

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Теги: видео, эвакуатор, авто
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RomaCrimea    13.01.2020, 15:24
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