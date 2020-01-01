В США продают за $1,7 миллиона машину, в которой убили репера Тупака Шакура
В Лос Анджелесе продают BMW 750i с невероятной историей. Именно в этой машине убили легендарного американского репера Тупака Шакура. Об этом сообщает Автоцентр.
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Машина 1994 года выпуска принадлежала самому хип-хоп исполнителю. В ночь с 13 на 14 сентября 1996 года он был застрелен в этом BMW неизвестными людьми, открывшими огонь по автомобилю из белого Cadillac.
2Pac скончался от четырех огнестрельных ранений, а “семерка” была конфискована. Спустя некоторое время ее продали с аукциона, и она даже успела сменить нескольких владельцев.
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Сейчас же машина выставлена на продажу за невероятные 1,7 миллиона долларов компанией Celebrity Cars Las Vegas. Машину отреставрировали до заводского состояния, но отверстия от пуль не трогали. Родными остались и диски.
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