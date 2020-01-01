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В США продают за $1,7 миллиона машину, в которой убили репера Тупака Шакура

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Сейчас же машина выставлена на продажу за невероятные 1,7 миллиона долларов компанией Celebrity Cars Las Vegas.
Сейчас машина выставлена на продажу за невероятные 1,7 миллиона долларов компанией
Сейчас машина выставлена на продажу за невероятные 1,7 миллиона долларов компанией
autocentre.ua

В Лос Анджелесе продают BMW 750i с невероятной историей. Именно в этой машине убили легендарного американского репера Тупака Шакура. Об этом сообщает Автоцентр.

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Машина 1994 года выпуска принадлежала самому хип-хоп исполнителю. В ночь с 13 на 14 сентября 1996 года он был застрелен в этом BMW  неизвестными людьми, открывшими огонь по автомобилю из белого Cadillac.

2Pac скончался от четырех огнестрельных ранений, а “семерка” была конфискована. Спустя некоторое время ее продали с аукциона, и она даже успела сменить нескольких владельцев.

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Сейчас же машина выставлена на продажу за невероятные 1,7 миллиона долларов компанией Celebrity Cars Las Vegas. Машину отреставрировали до заводского состояния, но отверстия от пуль не трогали. Родными остались и диски.

Машину отреставрировали до заводского состояния, но отверстия от пуль не трогали
Машину отреставрировали до заводского состояния, но отверстия от пуль не трогали
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что Tesla Cybertruck из РФ - стало известно, как создали странную машину.

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Теги: 2Pac, хип-хоп, реп, Тупак Шакур
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