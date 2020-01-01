Прорыв трубы на Лыбедской: Как перекрыли дорогу - карта

Участок дороги на улице Антоновича закрыт для транспорта.

В понедельник, 13 января, коммунальщики ограничили движение транспортных средств на улице Антоновича в Киеве, возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщает 44.ua.

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"Из-за прорыва теплотрассы на улице Антоновича, вблизи ТРЦ Ocean Plaza, коммунальные службы ограничили движение транспорта. Участок дороги на улице Антоновича закрыт для транспорта. КП “Киевтеплоэнерго“ будет круглосуточно работать над ликвидацией повреждения сети", - говорится в сообщении.

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