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ТОП-5 самых дорогих ДТП в мире в 2019 году

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За прошедший год разбилось множество дорогих автомобилей.
ТОП-5 самых дорогих ДТП в мире в 2019 году
topgir.com.ua

За прошедший год разбилось множество дорогих автомобилей. ТопЖыр сделал подборку ДТП с самыми дорогими из них. 

ТОП-5 самых дорогих ДТП в 2019 году

1. Неудачный год выдался для владельца Audi Q7, разбившего в ДТП McLaren MP4-12C, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и 911 Turbo. Случилось лакшери-ДТП в Лондоне.

Владелец Audi Q7 разбил в ДТП McLaren MP4-12C, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и 911 Turbo
Владелец Audi Q7 разбил в ДТП McLaren MP4-12C, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и 911 Turbo
topgir.com.ua

2. Знаменитый американский комик Трейси Морган только купил родстер Bugatti Veyron Gran Sport за $2,5 миллиона, как его поцарапала девушка на Honda CR-V. На ремонт пришлось потратить 200 000 долларов.

Трейси Морган только купил родстер Bugatti Veyron Gran Sport и сразу разбил его
Трейси Морган только купил родстер Bugatti Veyron Gran Sport и сразу разбил его
topgir.com.ua

3. Во время парада суперкаров разбили редчайшую Ferrari F50. Таких 520-сильных суперкаров выпустили всего 399. F50 догнала более современную Ferrari 488 Pista.

4. Уникальный гиперкар Koenigsegg CCXR за 2 миллиона долларов разбили на ровном месте в Мехико. 1000-сильный Koenigsegg CCXR занесло в повороте и он влетел в столб.

Уникальный гиперкар Koenigsegg CCXR за 2 миллиона долларов разбили на ровном месте в Мехико
Уникальный гиперкар Koenigsegg CCXR за 2 миллиона долларов разбили на ровном месте в Мехико
topgir.com.ua

5. Самое дорогое ДТП 2019 года, несомненно произошло в итальянской Монце. Водитель Porsche 911 GT2 слишком широко зашел в поворот и снес эксклюзивный Pagani Huayra BC. Стоимость двух авто - $3 миллиона.

Ранее сообщалось, что 

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Теги: ДТП, статистика, ТОП-5
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