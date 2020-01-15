Пьяный полицейский в отпуске протаранил "лоб в лоб" патрульную машину - видео

Освидетельствование показало 1,8 промилле, что значительно превышает норму в 0,2 промилле.

В вторник, 14 января, на Херсонщине пьяный полицейский устроил лобовое ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции. Видео аварии опубликовал “Оперативный“ в Facebook.

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“Пьяный водитель на Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу движения, где ехала патрульная Skoda Rapid. Как следствие произошло неизбежное столкновение. Трое патрульных получили серьезные повреждения: у одного трещина позвонка и сломано ребро“, - говорится в сообщении.

Освидетельствование показало 1,8 промилле, что значительно превышает норму в 0,2 промилле. Он оказался полицейским группы реагирования патрульной полиции.

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Пресс-служба Нацполиции Херсонской области сообщила, что на момент ДТП виновник аварии находился в отпуске. Все обстоятельства ДТП установит Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что в Киевской области Opel вылетел на встречку и протаранил “Газель“ - погибла девушка.