В Полтаве водитель протаранил забор кафедрального собора
Учитывая, что рядом площадка, видимо, для парковки, автомобилист мог просто вовремя не затормозить.
В Полтаве автомобилист протаранил ограду Макариевского кафедрального собора. Видео с места аварии появилось на странице dtp.ua в Instagram.
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“Грех и прощение. Так спешил на службу в церковь, что разбил машину“, - говориться в сообщении.
Причины аварии не сообщаются. Учитывая, что рядом площадка, видимо, для парковки, автомобилист мог просто вовремя не затормозить. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель после инцидента дождался полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина на Renault протаранил столб и убежал в лес.
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