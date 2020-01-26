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В Полтаве водитель протаранил забор кафедрального собора

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Учитывая, что рядом площадка, видимо, для парковки, автомобилист мог просто вовремя не затормозить.
К счастью, обошлось без пострадавших
К счастью, обошлось без пострадавших
Скриншот видео

В Полтаве автомобилист протаранил ограду Макариевского кафедрального собора. Видео с места аварии появилось на странице dtp.ua в Instagram.

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“Грех и прощение. Так спешил на службу в церковь, что разбил машину“, - говориться в сообщении.

Причины аварии не сообщаются. Учитывая, что рядом площадка, видимо, для парковки, автомобилист мог просто вовремя не затормозить. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель после инцидента дождался полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина на Renault протаранил столб и убежал в лес.

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Теги: ДТП, церковь, Полтава
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