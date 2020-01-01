На автопилоте Tesla проехали подряд 1931 км - насколько он надежен

По словам Райна, все остальное время он чувствовал себя очень комфортно и расслаблено, практически как пассажир.

В нашей стране пробег куда-то на электрокаре уже сам по себе считается рискованной задачей - все из-за отсутствия инфраструктуры для электрокаров в масштабах страны.

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Но у этого заезда были други задачи. 21-летний ютубер Райан Трахар решил проверить эффективность работы автопилота авто. Для этого он решил проехать из Остина в Чикаго (1931 км), в основном используя автопилот.

Работа автопилота не вызвала у него никаких нареканий, за исключением момента, когда Tesla не смогла распознать конусы дорожной службы, работавшей на одном из участков трассы. По словам Райна, все остальное время он чувствовал себя очень комфортно и расслаблено, практически как пассажир.

Но выполнять подобные поездки парень больше не собирается. Причем по той же причине, по какой путешествий на электрокарах избегают украинцы - неразвитая сеть заправок.

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