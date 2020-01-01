Как превышение скорости влияет на количество ДТП в Киеве - наглядная карта

Для каждого отрезка взяли среднюю скорость за тот час, когда эта скорость была максимальной.

Новая любопытная статистика от аналитиков “ЛУН Город“. В этот раз стало известно, насколько влияет превышение скорости на колиество ДТП в Киеве.

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С помощью карты, созданной исходя из данных Uber Movement в марте 2019 года, для каждого отрезка взяли среднюю скорость за тот час, когда эта скорость была максимальной.

Полученную карту сравнили с картой аварий, в которых были погибшие или два, или более тяжело травмированных.

Для 20,8% ДТП указано только название улицы/шоссе, поэтому они обозначены приблизительно. Одна точка на карте равна одной ужасной аварии.

Одна точка на карте равна одной ужасной аварии Facebook.com

Ранее сообщалось, сколько “евроблях“ продали за 2019 год - появилась статистика.